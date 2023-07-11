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Darıca Belediyesi'nden Sel Bölgesine Destek

Bartın’da yoğun yağışlar sonrası Bartın ırmağı ve bölgedeki dereler taştı. Yaşanan sel felaketi sonrası Darıca Belediyesi selden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için iş makinelerini bölgeye sevk etti.

Darıca Belediyesi'nden Sel Bölgesine Destek

11 Temmuz 2023 Salı 16:33

Hafta sonu etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı ve bölgedeki derelerde taşma meydana geldi. Sel sularının vatandaşları tehdit etmesi üzerine bölgedeki ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı. Darıca Belediyesi de bölgede selden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmaları adına iş makinelerini bölgeye gönderdi. 

BIYIK’TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada yaraları birlikte sarmaya devam edeceklerini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak ülkemizin hangi köşesinde ihtiyaç varsa orada olmaya özen gösteriyoruz. Daha önce Kastamonu ve Giresun bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde de yardıma koşmuştuk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde nasıl imkanlarımızı seferber ettiysek bugün de Bartın bölgesi için ekiplerimizi ve iş makinelerimizi gönderiyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin neresinde bize ihtiyaç olursa yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Ülke olarak bütün zorlukların üstesinden bir arada olarak geleceğiz” dedi.

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