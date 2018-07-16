Darıca Nöbette

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm yurtta olduğu gibi Darıca’da değişik etkinlikler düzenlenirken Mehteran Takımı eşliğinde yapılan Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Darıca’daki etkinlikler Cuma günü 15 Temmuz Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. İlçe protokolü aynı gün şehit ailelerini ziyaret etti. Pazar günü ise Darıca Merkez Camide okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından Darıca Şehitliği ziyaret edildi.

Kocaeli Ak Parti Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra yediden yetmişe binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte gencinde yaşlısına binlerce vatandaş sloganlar eşliğinde Darıca Cumhuriyet Meydanı’ndan Darıca sahile kadar yürüdüler.







15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Yürüyüşün ardından Darıca sahilde “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı. Protokol üyelerinin kestiği kurdela ile açılan sergide ülkemizde ve Darıca’da 15 Temmuz Fetö Darbe Girişimi ile ilgili fotoğraflar sergilendi. Vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterirken Darıca Amfi Tiyatro’da gecenin ilerleyen saatlerine kadar değişik etkinlikler düzenlendi. Gece boyunca vatandaşlara ücretsiz yiyecek içecek ikramı yapan Darıca Belediyesi aracı olmayan vatandaşlar için de mahallelere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

15 TEMMUZ YENİ BİR TARİHİN YAZILDIĞI GÜNDÜR

Programda okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla 15 Temmuz şehitleri anılırken, Darıca sahilde toplanan binlerce kişiye bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “15 Temmuz ülkemizin destan yazdığı bir gündür, milli mücadeleden sonra milletin yeniden diriliş destanını yazdığı bir günüdür, milletiminiz bir işgale karşı çıplak elle direndiği gündür, 15 Temmuz milletimizin milli birlik ve beraberliği sağladığı bir gündür, bütün dünya toplumlarına ders veren bir direniştir, şanlı bir direnişin adıdır 15 Temmuz, her karışında şehidimin kanı vardır diyenlerin günüdür, Darıca’lı şehidimiz Edip Zengin’in günüdür , vatan, millet Allah aşkı için ülkemize sahip çıkan Gazilerimizin günüdür 15 Temmuz. Bu devlet yıkılmaz diyenlerin gecesidir, tarihi biz yazarız diyenlerin gecesidir 15 Temmuz.

Evet, saygıdeğer halkımız, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız ve unutturmayacağız, gençlerimize her daim anlatarak bir daha bu acıların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İkinci Kurtuluş mücadelesinin verildiği 15 Temmuz’da milletimiz destan yazmıştır. Tarihimizin en karanlık günlerinden biri olarak tarihe geçen 15 Temmuzda devletimizin içine yerleşmiş Fetö Terör Örgütü üyelerinin ülkemizin birliğine ve beraberliğine kastettiği darbe girişimi, halkımız tarafından bertaraf edilerek adeta yeniden bir kurtuluş destanı yazılmıştır. O zor günlerde ülkemizde demokrasinin millet tarafından ne kadar özümsendiğini, milletimizin seçilmiş iradenin arkasında nasıl durduğunu hep birlikte gördük. Başta Başkomutanımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizin de dik duruşu ve halkımızın vatan sevgisi sayesinde halkımız sokaklarda darbeye ve darbecilere karşı net bir şekilde duruşunu sergilemiş ve demokrasiye olan inancımızı bütün dünyaya göstermiştir. Tek Devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız, bayrağımızı indirmeyeceğiz, ezanımızı dindirmeyeceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, bizlere de şefaatçi olurlar inşallah. Bizler bu gece olduğu gibi bundan sonra da hep nöbette olacağız. Kimse bize diz çöktüremeyecektir. Rabbim hepinizden razı olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Saygılar sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN KONUŞMASI CANLI VERİLDİ

Başkan Karabacak’ın konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da yüzbinlerce kişiye hitap ettiği konuşma dev ekranlardan canlı olarak verildi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise yaptığı selamlama konuşmasında Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da topyekün bir diriliş mücadelesi verdiğini söyleyerek, 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Kocaeli Ak Parti Milletvekili Cemil Yaman ise konuşmasında 15 Temmuz 2016’da milletimizin Türküyle, kürdüyle, lazıyla çerkeziyle, alevisi ve sünnisiyle bu ülke topraklarını canıyla kanıyla savunduğuna dikkat çekerek, “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte halkımız sokaklara çıkarak istiklaline ve istikbaline kasteden vatan hainlerine karşı vatanını savunmuş ve ilelebet bu toprakların sahibi olduğunu göstermiştir. “ dedi. Program “Bir Destandır Anadolu” isimli grubun şiir, hikaye ve müzik dinletisi ile sürerken, tüm yurtta olduğu gibi okunan selalarla 15 Temmuz etkinlikleri sona erdi.