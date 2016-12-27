'SINIRA YARDIMLARIMIZI GÖNDERDİK'



Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Ergin Gültekin; "Kendi topraklarında huzur bulamayan kardeşlerimiz bizim ülkemize sığınmıştır. Bize düşen ise misafirperverliğimizi ve samimiyetimizi göstermektir. Peygamber efendimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur. Bizlerde gerek ilçe gerekse il olarak, Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz aracılığıyla da vatandaşlarımızın da yardımlarıyla topladığımız bakliyat, şeker, un, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi ürünleri sınıra gönderdik.” Dedi.



“YARDIMLARINIZI BİZE ULAŞTIRIN”



Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un emriyle tüm yurtta Halep için yardım kampanyası başlatıldı. Bizde bu kutlu davanın Darıca neferleri olarak savaşın ortasında olan soydaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bu doğrultuda gıda (su, konserve, bulgur, pirinç, makarna, un, kahvaltılık, peynir, tereyağı, bal) ve Tekstil (yatak, çocuk bezi, çocuk ayakkabısı, çocuk giyim, battaniye, çadır) beklemekteyiz. Yardımlarınızı Darıca Ülkü Ocaklarına ve diğer temsilciliklerimize de ulaştırabilirsiniz." Dedi. Selçuk Esmer GECAL Darıca Ülkü Ocağı Halep'i unutmadı!

Darıca Ülkü Ocakları Halep’i unutmadı. Darıca Ülkü Ocakları, İl Başkanı Melikşah Taşkın ve Darıca İlçe Başkanı Ergin Gültekin’in gözetiminde Halep’teki ihtiyaçları gidermek için yardım kampanyası düzenledi.

“SINIRA YARDIMLARIMIZI GÖNDERDİK”

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Ergin Gültekin; "Kendi topraklarında huzur bulamayan kardeşlerimiz bizim ülkemize sığınmıştır. Bize düşen ise misafirperverliğimizi ve samimiyetimizi göstermektir. Peygamber efendimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur. Bizlerde gerek ilçe gerekse il olarak, Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz aracılığıyla da vatandaşlarımızın da yardımlarıyla topladığımız bakliyat, şeker, un, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi ürünleri sınıra gönderdik.” Dedi.

“YARDIMLARINIZI BİZE ULAŞTIRIN”

Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un emriyle tüm yurtta Halep için yardım kampanyası başlatıldı. Bizde bu kutlu davanın Darıca neferleri olarak savaşın ortasında olan soydaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bu doğrultuda gıda (su, konserve, bulgur, pirinç, makarna, un, kahvaltılık, peynir, tereyağı, bal) ve Tekstil (yatak, çocuk bezi, çocuk ayakkabısı, çocuk giyim, battaniye, çadır) beklemekteyiz. Yardımlarınızı Darıca Ülkü Ocaklarına ve diğer temsilciliklerimize de ulaştırabilirsiniz." Dedi.

Selçuk Esmer GECAL