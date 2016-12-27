İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Ülkü Ocağı Halep'i unutmadı!

Darıca Ülkü Ocakları Halep’i unutmadı. Darıca Ülkü Ocakları, İl Başkanı Melikşah Taşkın ve Darıca İlçe Başkanı Ergin Gültekin’in gözetiminde Halep’teki ihtiyaçları gidermek için yardım kampanyası düzenledi.

Darıca Ülkü Ocağı Halep'i unutmadı!

27 Aralık 2016 Salı 10:47

'SINIRA YARDIMLARIMIZI GÖNDERDİK'

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Ergin Gültekin; "Kendi topraklarında huzur bulamayan kardeşlerimiz bizim ülkemize sığınmıştır. Bize düşen ise misafirperverliğimizi ve samimiyetimizi göstermektir. Peygamber efendimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur. Bizlerde gerek ilçe gerekse il olarak, Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz aracılığıyla da vatandaşlarımızın da yardımlarıyla topladığımız bakliyat, şeker, un, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi ürünleri sınıra gönderdik.” Dedi.

“YARDIMLARINIZI BİZE ULAŞTIRIN”

Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un emriyle tüm yurtta Halep için yardım kampanyası başlatıldı. Bizde bu kutlu davanın Darıca neferleri olarak savaşın ortasında olan soydaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bu doğrultuda gıda (su, konserve, bulgur, pirinç, makarna, un, kahvaltılık, peynir, tereyağı, bal) ve Tekstil (yatak, çocuk bezi, çocuk ayakkabısı, çocuk giyim, battaniye, çadır) beklemekteyiz. Yardımlarınızı Darıca Ülkü Ocaklarına ve diğer temsilciliklerimize de ulaştırabilirsiniz." Dedi. Selçuk Esmer GECALDarıca Ülkü Ocağı Halep'i unutmadı!

 

Darıca Ülkü Ocakları Halep’i unutmadı. Darıca Ülkü Ocakları, İl Başkanı Melikşah Taşkın ve Darıca İlçe Başkanı Ergin Gültekin’in gözetiminde Halep’teki ihtiyaçları gidermek için yardım kampanyası düzenledi.

“SINIRA YARDIMLARIMIZI GÖNDERDİK”

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Ergin Gültekin; "Kendi topraklarında huzur bulamayan kardeşlerimiz bizim ülkemize sığınmıştır. Bize düşen ise misafirperverliğimizi ve samimiyetimizi göstermektir. Peygamber efendimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur. Bizlerde gerek ilçe gerekse il olarak, Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz aracılığıyla da vatandaşlarımızın da yardımlarıyla topladığımız bakliyat, şeker, un, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi ürünleri sınıra gönderdik.” Dedi.

“YARDIMLARINIZI BİZE ULAŞTIRIN”

Darıca Ülkü Ocakları Başkanı Gültekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un emriyle tüm yurtta Halep için yardım kampanyası başlatıldı. Bizde bu kutlu davanın Darıca neferleri olarak savaşın ortasında olan soydaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bu doğrultuda gıda (su, konserve, bulgur, pirinç, makarna, un, kahvaltılık, peynir, tereyağı, bal) ve Tekstil (yatak, çocuk bezi, çocuk ayakkabısı, çocuk giyim, battaniye, çadır) beklemekteyiz. Yardımlarınızı Darıca Ülkü Ocaklarına ve diğer temsilciliklerimize de ulaştırabilirsiniz." Dedi.
Selçuk Esmer GECAL


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliGölcükçayırovaülkü Ocakları
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sınıra ZPT takviyesi! Sınıra ZPT takviyesi!
Ulaşıma büyük yatırım! Ulaşıma büyük yatırım!
Doğalgaz Kutusu Patladı Doğalgaz Kutusu Patladı
Darıca'da alt ve üst yapı çalışmaları Darıca'da alt ve üst yapı çalışmaları
Zabıtadan yılbaşı denetimi Zabıtadan yılbaşı denetimi
Personele AFAD Eğitimi Personele AFAD Eğitimi
Yukarı Çık

Sınıra ZPT takviyesi!
Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkiyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı...

Haberi Oku