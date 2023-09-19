Darıca’da Anne Ve Çocuklar Birlikte Hem Spor Yaptı Hem Eğlendi

Darıca Belediyesi tarafından tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anne ve çocukları aynı anda spor yaptı.

Ulusal koordinatörlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen ve tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Darıca Belediyesi tarafından çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Darıca Belediyesi, sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek amacıyla bünyesinde bulunan spor salonlarında da farklı organizasyonlar düzenledi.

ANNE VE ÇOCUKLAR HEM SPOR YAPTI HEM EĞLENDİ

Sporun daha erişilebilir olması ve herkesin daha fazla sporla buluşabilmesi amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası'nı fırsata çeviren Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi’nde anne ve çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklar birlikte hem spor yaptı hem de eğlendi. Anne ve çocuklar bir arada hem eğlenirken hem de sağlıklı bir yaşam sürebilmesi amacı ile spora ve hareketli bir yaşama dikkat çektiler.