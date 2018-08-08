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Darıca'da Kapalı Pazar Yerinin Temeli Atılıyor

Darıca Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri Projesi Temel Atma Töreni 12 Ağustos Pazar günü Saat 15.00’da yapılacak.

Darıca'da Kapalı Pazar Yerinin Temeli Atılıyor

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:45

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ALT KATI OTOPARK OLACAK

Darıca Cami Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı sabit pazarla birlikte merkez mahallelerdeki pazar sorununu çözecek olan Darıca Belediyesi projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor. Alt katı kapalı otopark olacak hizmet verecek olan Kapalı Pazar Yeri mimari projesiyle ilçeye değer katacak. Çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran Kapalı Semt Pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor. 

SÖZÜMÜZ SÖZDE KALMADI

Darıca Sahil Yolu Yerli Camii önünde saat 15:00’da yapılacak olan temel atma törenine tüm Darıcalıları davet eden Darıca Belediye başkanı Şükrü Karabacak, “Seçim beyannamemizde vermiş olduğunuz sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. 12 Ağustos Pazar günü Saat 15.00’da gerçekleşecek olan Kapalı Pazar Yeri Temel Atma Törenimize tüm halkımızı bekliyoruz. Artık bir ihtiyaç haline gelen kapalı pazarların ilkini Cami Mahallemize yapıyoruz. Çok amaçlı hizmet verecek olan ve içerisinde çocuk bakım odası, mescit,tuvalet, emanet odası ve kafeterya gibi bölümlerinde bulunacağı projemizi yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

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Gebze GazetesiGebzeKocaeliDarıca Kapalı Pazar
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