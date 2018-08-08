Darıca'da Kapalı Pazar Yerinin Temeli Atılıyor

ALT KATI OTOPARK OLACAK



Darıca Cami Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı sabit pazarla birlikte merkez mahallelerdeki pazar sorununu çözecek olan Darıca Belediyesi projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor. Alt katı kapalı otopark olacak hizmet verecek olan Kapalı Pazar Yeri mimari projesiyle ilçeye değer katacak. Çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran Kapalı Semt Pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.



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