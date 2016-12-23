DİLDEF’den Kaymakam Alkan’a Hoş geldin Ziyareti

Dilovası Federasyonu Başkanı Ercan Güneş ve STK ile Dernek Başkanları İlçede kaymakam olarak göreve başlayan Mustafa Asım Alkan’ı makamında ziyaret ettiler.

DİLDEF Başkanı Ercan Güneş ile üye STK ve dernek başkanları, İlçede göreve başlayan Kaymakam Mustafa Asım Alkan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette kısa süreli tanışmanın ardından Kaymakam Alkan’a DİLDEF Başkanı Ercan Güneş tarafından en öncelikli sorunları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Mustafa Asım Alkan’da , ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Dilovası’nın marka şehir olabilmesi için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmaları gerektiğini ve STK’ların görüşleri ve çalışmalarını da çok önemsediğini kaydetti. Daha sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.