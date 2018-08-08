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Dilovası Belediyesinden Alt Yapısı biten Mahalleye asfalt

Dilovası Belediyesi, alt yapısı tamamlanmış olan mahalle ve sokaklara asfalt atımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Dilovası Belediyesinden Alt Yapısı biten Mahalleye asfalt

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:20

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Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler havaların iyice ısınmasıyla cadde, sokak ve mahallelerde asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor. Asfalt ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle mahalle arası bağlantı yollarının asfalt ve yol bakım çalışmalarına ağırlık verildiği aktarıldı. Fen İşleri ekipleri, alt yapı çalışması tamamlanan Kayapınar Mahallesine asfaltlama çalışması yapıldı. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ekiplerin, İlçeyi modern bir görünüme kavuşturma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Dilovası’nı bambaşka bir görünüme kavuşturacak önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu şebekeleri gibi altyapısı biten mahallelerde asfalt çalışmalarımız devam edecek dedi.
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