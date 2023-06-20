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"Dur" İhtarına Uymayan Alkollü Minibüs Sürücüsü Polisi Peşine Taktı

Gebze ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında "dur" ihtarına uymayarak servis minibüsüyle kaçan sürücü kovalama sonucu yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

20 Haziran 2023 Salı 11:02

  Olay, Mutlukent Bulvarı Gebze Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından gerçekleştiren trafik uygulamasında Volkswagen marka 41 P 4752 plakalı servis minibüs sürücüsü S.Ç. "dur" ihtarına uymadı. Hızlanan minibüs kaçmaya başlarken, polis ekipleri harekete geçti. Uzun kovalamaca sonucu polis ekiplerince önü kesilen minibüs durduruldu. Durdurulan araçtan aşağıya indirilen S.Ç.‘ye alkol testi uygulandı. Yapılan test sonucu S.Ç.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ç. daha sonra karakola götürüldü. 
Öte yandan midibüsün sağ ön tarafının kaza geçirdiği görüldü. Midibüs ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.  
  Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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