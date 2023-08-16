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Engelliler Merkezi’nde sona doğru

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Engelliler Merkezi, yapılacak çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.

Engelliler Merkezi'nde sona doğru

16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:07

 

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine projeleri tanıtmaya devam ediyor. Çayırova’da hayata geçirilen ve yapımı devam eden eserleri, ilçe sakinlerine yerinde gösteren Başkan Çiftçi,  ilçede yaşayan özel bireylerin gündelik hayatını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmalarına imkân sunacak Engelliler Merkezi hakkında bilgiler verdi.

 

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAK MERKEZ

Proje hakkında vatandaşlara yerinde bilgi aktaran Başkan Çiftçi, “Engelliler Merkezi inşaatımızı tamamladık. Merkezimizin büyük bir yeşil alanı olacak ve engelliler parkıyla ilçedeki özel bireylerimize hizmet verecek. İlçemizdeki tüm özel bireylerimize 4,5 yıldır hizmet veriyoruz. Bu çalışmalarımız daha kaliteli ve profesyonel olsun diye, fonksiyonel bir bina inşa ettik ve bu projeyi de bu dönemde tamamladık. Çevre düzenlemesinin ardından halkımızın kullanımına açılacak” dedi.

 

VATANDAŞLAR MEMNUN

Uzun süredir devam eden proje turunda Çayırova’nın 9 mahallesine kazandırılan çalışmaları tek tek vatandaşlara anlatan Başkan Çiftçi, ilçe genelinde yapılan tüm çalışmaların Çayırovalıların desteği sayesinde hayata geçirildiğini aktararak, geziye katılan vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Çayırova’da yapılan çalışmaları yerinde gören ilçe sakinleri ise, ilçenin yarınlarına değer katacak çalışmaları yerinde görmekten dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.


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