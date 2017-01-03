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Gebze'de Sahte İçki Operasyonu!

Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 100 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gebze'de Sahte İçki Operasyonu!

03 Ocak 2017 Salı 16:11

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Kirazpınar Mahallesi mevkisindeki bir evde kaçak olarak içki imli yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, dolum yapılmış 100 şişe sahte içkiyle daha sonra dolumda kullanılmak üzere hazırlanmış bin boş şişe ve bidonlar içerisinde alkol ele geçirdi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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