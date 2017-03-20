GEBZE'de ŞAŞIRTAN TELEFON TRAFİĞİ ! FETÖ'nün 'Gebze Adliye sorumlusu olarak darbe girişiminden 17 gün sonra yakalanan Dursun Çalışkan'ın çok sayıda hakim-savcı ile telefon trafiği tespit edildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:25

FETÖ'nün 'Gebze Adliye sorumlusu olarak darbe girişiminden 17 gün sonra yakalanan Dursun Çalışkan'ın çok sayıda hakim-savcı ile telefon trafiği tespit edildi. Çalışkan'ın 17-25 Aralık sonrasında bile hakim-savcılarla irtibatı kesmediği anlaşıldı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla dava açılan Çalışkan'ın halen Sulh Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Başkanlığı ve Başsavcı Vekili gibi kritik görevlerde bulunan bazı hakim-savcılarla yüzlerce kez telefon görüşmesi bulunması ise şaşkınlığa sebep oldu. Asıl mesleği marangozluk olan Çalışkan'ın 17-25 Aralık kumpaslarından bu yana örgütün hain planlarında aktif rol aldığı düşünülüyor. FETÖ bağlantısı sebebiyle her geçen yıl zenginleşen ve Gebze'deki özel bir okulun ortağı bile olan Çalışkan'ın, birçok hakim-savcı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. Çalışkan'ın, çok sayıda yargı mensubunun çocuklarını da ortağı olduğu okula yok pahasına ücretlerle kaydettirdiği öğrenildi.



FİRARİ SEÇEN'E ÖZEL DAVET FETÖ

İmamı Çalışkan'ın görüştüğü belirlenen isimler halen İstanbul, Ankara ve Gebze Adliyeleri'nde Sulh Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Başkanlığı ve Başsavcı Vekilliği gibi kritik görevlerde bulunuyor. HTS inceleme sonuçlarına göre; bu hakim-savcılar arasında Çalışkan ile 2016'da dahi defalarca görüşmüş. Çalışkan'ın ayrıca tutuklu Gebze eski Başsavcısı Ö.Y. ile de yoğun telefon trafiği saptandı. Bu arada Çalışkan'ın firari eski savcı Fikret Seçen'e 2015'te Gebze'de görev yaptığı sırada Çorum'a tayini çıkması üzerine Gebze Adliyesi mensuplarınca Bayramoğlu'ndaki lüks bir otelde veda yemeği düzenlediği, davette Seçen'e konuşma yaptırıldığı ileri sürüldü.





