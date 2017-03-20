GEBZE'de ŞAŞIRTAN TELEFON TRAFİĞİ !
FETÖ'nün 'Gebze Adliye sorumlusu olarak darbe girişiminden 17 gün sonra yakalanan Dursun Çalışkan'ın çok sayıda hakim-savcı ile telefon trafiği tespit edildi.
FİRARİ SEÇEN'E ÖZEL DAVET FETÖ
İmamı Çalışkan'ın görüştüğü belirlenen isimler halen İstanbul, Ankara ve Gebze Adliyeleri'nde Sulh Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Başkanlığı ve Başsavcı Vekilliği gibi kritik görevlerde bulunuyor. HTS inceleme sonuçlarına göre; bu hakim-savcılar arasında Çalışkan ile 2016'da dahi defalarca görüşmüş. Çalışkan'ın ayrıca tutuklu Gebze eski Başsavcısı Ö.Y. ile de yoğun telefon trafiği saptandı. Bu arada Çalışkan'ın firari eski savcı Fikret Seçen'e 2015'te Gebze'de görev yaptığı sırada Çorum'a tayini çıkması üzerine Gebze Adliyesi mensuplarınca Bayramoğlu'ndaki lüks bir otelde veda yemeği düzenlediği, davette Seçen'e konuşma yaptırıldığı ileri sürüldü.