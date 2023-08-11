Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı

Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçıların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerin yer aldığı festival düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli buluşma olan festival, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri ve tiyatro gösterileri ile eğlence dolu gün yaşattı. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenen atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler ediniyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün adının sanat, kültür ve sporla duyurulması adına yapılan etkinliklerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek el emeği ürünlerini sergileyen ve atölye çalışmalarında verdikleri bilgilerle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

İHA