Hz Ali Semt Konağı Hizmete Vermeye Hazır

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın en fazla önem verdiği hizmet yatırımlarından biri olan semt Hz Ali Semt konağı Açılış gününü bekliyor Semt Konağın inşaat sürecini yakından takip eden Başkan Toltar, bir kez daha vatandaşlara verdiği sözün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Dilovası sosyal ve kültürel hayatına yeni bir tesis armağan ettiklerini belirten Toltar, “Semt konağımızda, bölgedeki hemşerilerimizi, belediyemizin sosyal ve kültürel

etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Hz Ali Semt konağının Bölgenin sosyal ihtiyaçlarını, kültürel ihtiyaçlarını Yanı sıra

Cenaze ve taziye cemiyetlerinde rahatça, bir bedel ödemeden, yabancılık hissetmeden, ihtiyacını burada rahatlıkla giderilebilecekler diye konuştu.