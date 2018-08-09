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Hz Ali Semt Konağı Hizmete Vermeye Hazır

Dilovası Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarla buluşturacağı Mimarsinan Mahallesi Hz Ali Semt Konağı inşaatı bitti açılışa hazır.

Hz Ali Semt Konağı Hizmete Vermeye Hazır

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:54

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Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın en fazla önem verdiği hizmet yatırımlarından biri olan semt Hz Ali Semt konağı Açılış gününü bekliyor Semt Konağın inşaat sürecini yakından takip eden Başkan Toltar, bir kez daha vatandaşlara verdiği sözün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.
Dilovası sosyal ve kültürel hayatına yeni bir tesis armağan ettiklerini belirten Toltar, “Semt konağımızda, bölgedeki hemşerilerimizi, belediyemizin sosyal ve kültürel
etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Hz Ali Semt konağının Bölgenin sosyal ihtiyaçlarını, kültürel ihtiyaçlarını Yanı sıra
Cenaze ve taziye cemiyetlerinde rahatça, bir bedel ödemeden, yabancılık hissetmeden, ihtiyacını burada rahatlıkla giderilebilecekler diye konuştu.
Başkan Toltar, Yapımı tamamlanan Hz Ali semt konağı, taziye evi en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız dedi.
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