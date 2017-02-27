Jimnastik Dalında İlk Zafer!

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında kurulan Jimnastik branşında minik sporcular ilk zaferlerini aldı. 7 ayrı branşta hizmete başlayan ÇESK’in jimnastik kulübü Kocaeli genelinde düzenlenen yarışmalarda 3 ayrı kupa kazandı.
Çayırova’da sporu canlandırmak ve 7 ayrı branşta milli sporcular yetiştirme adına kurulan Çayırova Eğitim Spor Kulübünün jimnastik branşındaki öğrenciler ilk kupalarını aldı. 18 sporcu ile Kocaeli’de düzenlenen artistik jimnastik yarışmasına katılan ÇESK 3 ayrı kupayı kazanarak Çayırova’nın sportif anlamdaki yeni başarısı oldu.
Demirci, Minik Sporcuları Tebrik Etti
Düzenlenen artistik jimnastik yarışmalarında Çayırova’nın gururu olan ÇESK Jimnastik Bölümü sporcularını başarılarından dolayı kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, minik sporcular ve aileleri ile bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerde düzenlenen programda çocukları tebrik eden Demirci, Çayırova Eğitim Spor Kulübünün ne denli yerinde bir proje olduğunu jimnastik branşı öğrencilerinin başarılarında gördüklerini belirtti. 7 ayrı branşta hizmet vereceklerini ifade eden Demirci, Çayırova’da salon sporlarının da önem kazanmaya başladığını vurguladı.