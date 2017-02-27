Jimnastik Dalında İlk Zafer!









Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında kurulan Jimnastik branşında minik sporcular ilk zaferlerini aldı. 7 ayrı branşta hizmete başlayan ÇESK’in jimnastik kulübü Kocaeli genelinde düzenlenen yarışmalarda 3 ayrı kupa kazandı.





Çayırova’da sporu canlandırmak ve 7 ayrı branşta milli sporcular yetiştirme adına kurulan Çayırova Eğitim Spor Kulübünün jimnastik branşındaki öğrenciler ilk kupalarını aldı. 18 sporcu ile Kocaeli’de düzenlenen artistik jimnastik yarışmasına katılan ÇESK 3 ayrı kupayı kazanarak Çayırova’nın sportif anlamdaki yeni başarısı oldu.





Demirci, Minik Sporcuları Tebrik Etti



