KARTEPE UZUNTARLA İMAR UYGULAMASI ASKIDA

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uzuntarla Mahallesi Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak.

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uzuntarla Mahallesi Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla önce yapılması konusunda hassas olan Başkan Av. M. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla imar uygulamaları çalışmaları devam ediyor. Uzuntarla Mahallesi’nde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak.

30 GÜN SÜREYLE ASKIDA

Uzuntarla Mahallesi sınırları içerisinde 39 nolu düzenleme bölgesini kapsayan imar uygulama bölgesinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde imar uygulaması 01.03.2023 tarihinden itibaren Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün askıda kalacak.



