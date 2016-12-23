Kaya Gündemi Değerlendirdi!

İlçe başkanı kaya yaptığı değerlendirmede ülkemizin hızla terör eylemlerinin içerisine çekildiğini, son bir yıl içerisinde 16 bombalı saldırı yapıldığını hatırlattı. Bu saldırılarda 346’sı sivil 363 kişinin şehit olduğunu, 1837 kişinin yaralandığını hatırlatan Kaya, “Yaşanan her terör olayı sonrasında ülkeyi 15 yıldır CHP yönetiyormuş gibi bazı kesimler tarafından olayların sorumluları yerine partimiz ve partililerimiz hedef gösterilmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. CHP bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Terör nereden gelirse gelsin şiddetle kınamakta bu tür terör eylemlerini de alçaklık olarak nitelemekte, yaşanan bu olayların ve gerginliklerin toplumsal barışımızı bozmasından endişe duymaktadır.”dedi.

HÜKÜMETE YÜKLENDİ

İlçe başkanı Selahattin Kaya hükümete de eleştirilerde bulunarak, “Üzülerek ifade etmeliyiz ki ülkeyi yöneten siyasi iktidarın yaşanan bu olumsuzlukları ve gerilimi düşürmek yerine, ülkeyi germeye niyetli olduğu görülmekte. Parlamenter sistemi ortadan kaldırmaya dönük girişimleri sürdürmektedir. CHP olarak meclis anayasa komisyonunda görüşülmeye başlanan ülkemize tek adam rejimini dayatmaya çalışan anlayışa direnmeye devam edeceğiz. Bu konuda CHP Çayırova ilçe örgütü olarak meclisten geçmesi ve referanduma götürülmesi durumunda getirilmek istenen rejim değişikliğinin neler olduğunu, ülkemizin yaşadığı sorunların rejim sorunundan kaynaklı olamadığını ülkede bir iktidar sorunu bulunduğunu, AKP iktidarının 15 yıldır ülkeyi tek başına ve büyük bir meclis çoğunluğu ile yönettiğini ülkenin hangi sorununu çözmek için hangi kanunu meclisten geçirmek isteyip de geçiremediğini sorarak, yaşanan sorunların AKP iktidarı kaynaklı olduğunu kapı, kapı gezerek anlatacağız.” dedi.



Sercan ATALAY