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Kocaeli'de Oto Hırsızlığı!

Gebze ilçesinde otomobil hırsızlığı suçundan bir kişi tutuklandı.

Kocaeli'de Oto Hırsızlığı!

20 Ocak 2017 Cuma 10:21

Alınan bilgiye göre, İ.Y., Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde, 34 PP 1635 plakalı otomobilini çalışır vaziyette park etti. 

Bir süre sonra aracının yerinde olmadığını gören sürücü, durumu polise bildirdi.

İlçede arama çalışması başlatan ekipler, tespit ettikleri seyir halindeki çalıntı aracı takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Çalıntı otomobil, Dilovası ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 34 HH 0738 plakalı araca çarparak durabildi.

Şüpheli Fatih A, çalıntı aracın içinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından üst araması yapılan şüphelinin ayak bileğinde elektronik kelepçe olduğu görüldü.

Gözaltına alınan Fatih A, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (AA) 
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