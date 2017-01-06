Köylerde Doğalgaz Sevinci!

Dilovası Belediyesi’nin ilçede doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için PALGAZ ile birlikte başlattığı çalışma kısa sürede meyvesini vermeye başladı. 2016 yılında ilçede doğalgaz kullanımı ciddi oranda artış gösterdi. Son olarak yapılan çalışmalar ile yaz başında Dilovası’nın yeni Mahalleleri olan Demirciler, Çerkeşli ve Kösele’de başlayan doğalgaz çalışması sona ulaştı. Yapılan çalışma ile 25 bin metre doğalgaz hattı döşenen üç mahallede tüm konutlara doğalgaz hattı döşenmiş oldu.

SIRA TEPECİK’TE

Demirciler, Çerkeşli ve Köseler Mahallelerinde biten doğalgaz hattı çalışmasının ardından sıra Tepecik Mahallesi’ne geldi. 2017 yılı içerisinde de Tepecik Mahallesi’nin tamamına doğalgaz hattı döşeneceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana İlçemizde %85 oranında yeni doğalgaz hattı döşendi. Son olarak köy statüsünden mahalle statüsüne geçerek ilçemize bağlanan Demirciler, Çerkeşli ve Köseler Mahallelerimizin tamamına doğalgaz hattı döşendi. İnşallah bu yılda Tepecik Mahallemizi de bitirerek yeni mahallelerimizde ki doğalgaz sorununu da çözmüş olacağız.”dedi.

DOĞALGAZ BÜYÜK BİR NİMET

Başkan Toltar, doğalgazın büyük bir nimet olduğunu da belirterek, “Hem ekonomik, hem rahatlık olarak vatandaşımıza büyük nimetler sağlayan doğalgazın, ilçemize de önemli katkısı olmaktadır. İlçemizde çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için özellikle kış aylarında yakılan sobaların önüne geçilmiş oluyoruz ve evlerden çıkan soba dumanını bitirerek çevre kirliliğine engel olmuş oluyoruz ayrıca sobalardan çıkan küllerinde ortadan kalkması ile de yine çevre kirliliğinin azalmasına katkı sunmuş oluyoruz. Kısacası ilçemizde ne kadar çok doğalgaz kullanımı artarsa hem halkımız Hemde ilçemiz için büyük bir kolaylık sağlanmış olur. Ben ilçemize gösterdikleri ilgiden dolayı PALGAZ yetkililerine ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum.”dedi.