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Kurbanlık Hayvanlar Kontrolden Geçiyor

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda kurbanlıkların küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılarak sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Kurbanlık Hayvanlar Kontrolden Geçiyor

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:58

  Farklı illerden getirilen kurbanlık hayvanlar İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından tesise alınıyor. Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, bayramdan önce başladıkları satışlarını bayramın ilk gününe kadar sürdürebilecek. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından hayvanların küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Kurbanlık alacak olan vatandaşlar için de çalışma başlatan İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’na gitmek isteyenler için ring servisi hizmeti sunuyor. İzmit Belediyesinin kurban pazarına giden ring servisleri; Milli İrade Meydanı Yanyol, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Kandıra Sapağı, E-5 Karayolu, Kandıra Yolu, Solaklar Sapağı ve Modern Hayvan Pazarı güzergahını takip ediyor. Saat 11.00’de Milli İrade Meydanı’ndan harekete başlayacak ring servisleri son olarak saat 16.00’da İzmit’e doğru dönüşe geçecek. 


İHA
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