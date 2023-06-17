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Kurdukları Dolandırıcılık Sitesi İçin Reklam Bile Vermişler

- Kocaeli polisinden gurbetçileri tuzağa düşüren çeteye nefes kesen operasyon

Kurdukları Dolandırıcılık Sitesi İçin Reklam Bile Vermişler

17 Haziran 2023 Cumartesi 07:31

Araç kiralama vaadiyle sahte site kurup reklam veren ve gurbetçileri dolandıran çete, Kocaeli polisinin operasyonuyla çökertildi. Kocaeli merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 27 şüpheliden 10’u tutuklandı. 
  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 şüphelinin özellikle yaz aylarında gurbetçi vatandaşların gelişini fırsat bilerek kendi yaptıkları sahte siteleri, arama motorlarında üst sırada koyup araç kiralama dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. 29 şahıstan 27 şüpheliye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Gaziantep ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan bu şüphelilerden birinin 67 aranması ile 17 yıl kesilmiş hapis cezası, ikincisinin 82 aranması ve 3 yıl kesilmiş hapis cezası, üçüncüsünün ise 21 aranması bulunduğu tespit edildi. 
  Operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüphelilerin kullanmış oldukları sahte internet siteleri erişime engellendi. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 10'u tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. 
  



İHA
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