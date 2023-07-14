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Mavi Masa, Çözüm Merkezi Oldu

Çayırova Belediyesi Mavi Masa birimi, iş arayan Çayırovalılar için çözüm merkezi oldu.

Mavi Masa, Çözüm Merkezi Oldu

14 Temmuz 2023 Cuma 20:18

 

 

Çayırova Belediyesi Mavi Masa-İŞKUR hizmet noktası, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İş arayan Çayırovalılar için bir çözüm merkezi gibi çalışan Mavi Masa-İŞKUR, birçok noktada da ilçe sakinlerine yardımcı oluyor. Birime başvuran vatandaşları firmalara yönlendiren Mavi Masa bununla birlikte işten çıkış ve işsizlik ödeneği bağlama gibi işlemleri de tamamlıyor. Bununla beraber İŞKUR’da kaydı olmayan vatandaşların, İŞKUR kayıtlarını da oluşturan birim, engelli bireylerin de iş görüşmeleri yapmalarına ve işe yerleştirilmelerine vesile olarak, iş hayatındaki engelleri ortadan kaldırıyor.

 

İSTİHDAMA KATKI SAĞLANIYOR

Sadece kişilere yönelik de hizmet vermeyen Mavi Masa-İŞKUR hizmet birimi, firmalarla yaptığı görüşmelerle işe yerleştirilen vatandaşların da takibini yapıyor. Çayırova Belediyesi Mavi Masa-İŞKUR’un bir diğer önemli hizmeti ise firmalarla toplu iş görüşmesi imkanı sunması. Mavi Masa, firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında iş arayan vatandaşlar ile firma yetkililerini buluşturup, istihdama destek oluyor.


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