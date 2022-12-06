Mezun olduğu liseyi ziyaret etti, anılarını tazeledi

Okul Müdürü Erdinç Abike ile bir süre sohbet eden Başkan Çiftçi, yıllar sonra STFA’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnşaat bölümünden mezun olduğunu ve burada güzel anılar biriktirdiğini ve hatıralarını yeniden gözünde canlandırdığını belirten Çiftçi, okulun bazı bölümlerini gezerek Okul Müdürü Erdinç Abike’den bilgiler aldı. Öğrencilerle sohbet eden ve tecrübelerini paylaşan Başkan Çiftçi, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği Okul Müdürü Erdinç Abike ve idarecilerle, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



