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MÜSİAD Gebze'de Genel Kurul Heycanı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısını 10 Ocak 2023 Salı saat: 11.00’da Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.

MÜSİAD Gebze'de Genel Kurul Heycanı

06 Ocak 2023 Cuma 13:56

 

Konuyla ilgili açıklama yapan MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ; "MÜSİAD, bu ülkenin yapısına, kültürüne ve dokusuna uyan; azimli, kararlı ve çalışkan bir iş adamları derneğidir. Bizler ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bizler adına bayram havasında olan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum." cümlelerine yer verdi.

 

10 Ocak 2023 Salı günü Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek MÜSİAD Gebze Şubesi 22. Olağan Genel Kuruluna MÜSİAD üyelerinin yanı sıra ilimizin protokolünün, iş dünyasının ve MÜSİAD dostlarının katılması bekleniyor.

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