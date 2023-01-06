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Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

Başiskele ilçesinde oto galeriye yapılan silahlı saldırıda dükkan sahibi ve yanında bulunan kişi yaralandı.

Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

06 Ocak 2023 Cuma 16:59

  Olay, Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeriye silahla ateş edildi, dükkan sahibi M.E. ile yanındaki B.D. yaralandı. Şahıslardan biri göğsünden yaralanırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan M.E. ile B.D., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.  
  Öte yandan, M.E.'nin 22 Aralık 2021  tarihinde silahla yaralandığı, olaya ilişkin tutuklanan 3 kişinin cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.  
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


İHA
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