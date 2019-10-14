Özdenören kitaplarını imzaladı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 4 Ekim’de başlayan Çayırova 1. Kitap Fuarı’nda birbirinden değerli yazarlar yer aldı. Bugüne kadar Hayati İnanç, Nurullah Genç, Oğuz Saygın, Hatice Kübra Tongar, Said Ercan gibi birçok yazar ve konuşmacıyı Çayırova’lılara buluşturan belediye, 1. Kitap Fuarı’nda aynı zamanda çeşitli seminer ve konferanslara da yer verdi.

Birbirinden değerli ve donanımlı yazarların Çayırova’lılarla buluştuğu kitap fuarında Rasim Özdenören’de okurlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolü ve çok sayıda genç ile katılımcının yer aldığı programda Yazar Rasim Özdenören, “Çağın Gözüyle İslam Mı? İslam’ın Gözüyle Çağ Mı?” konulu söyleşinde katılımcılara hem anılarını hem de deneyimlerini anlattı. “Yedi Güzel Adam”dan biri olan Rasim Özdenören söyleşisinde kendisi ve Sezai Karakoç arasında gerçekleşen anılarını da paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren programda gençlerin sorularını da samimiyetle cevaplayan Rasim Özdenören’e söyleşisi sırasında Yazar Asım Gültekin eşlik etti.

Programın sonunda Yazar Rasim Özdenören’e teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu yıl ilkini düzenledikleri kitap fuarının gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı düzenleneceğini ve gelenekselleştirileceğini söyledi. Rasim Özdenören’in çok değerli bir yazar olduğunu ifade eden başkan Çiftçi, gelecek nesillerin kitapla bütünleşmesi, okuyan bir nesil oluşması adına eğitime her zaman öncelik vereceklerini aktardı. Başkan Çiftçi, tüm katılımcılara teşekkür ederek, programın bitiminde Yazar Rasim Özdenören’e günün anısına plaket takdiminde bulundu.





