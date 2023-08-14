Şölen Havasında Geçen Sokak Basketbolu Turnuvası Sonra Erdi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve gördüğü büyük ilgi ile şölen atmosferinde geçen Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakaları ile tamamlandı.

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinde kum futbolu, plaj voleybolu turnuvalarının ardından Sokak Basketbolu Turnuvası da sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk ve heyecan katan ve adeta şölene dönüşen turnuvada 83 takım, 415 sporcu mücadele etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi. Turnuvayı birinci tamamlayan takımlara çeşitli hediyeler verilirken, tüm katılımcı sporculara ise sertifikalar takdim edildi.

Turnuvanın finalinde katılımcı sporculara sertifikalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize, turnuvayı düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA