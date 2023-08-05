Ticaret odasından ilk (K) yetki belgesi

Üyelerine en iyi hizmeti en uygun koşullarda sunmayı ilke edinen Gebze Ticaret Odası, K Türü Yetki Belgesi verebilen sınırlı sayıdaki Odalardan biri konumuna geldi ve ilk başvuruyu yapan Mehmet Artiş’e K Türü Yetki Belgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Genel Sekreter Mustafa Yaşar Sekin tarafından bugün verildi.

Yapılan çalışmaların hemen aksiyon almasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; Mehmet Artiş’ e K Belgesini takdim ederek, üyelere ve bölgemize yarar sağlayacak çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini söyledi.