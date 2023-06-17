Tır Bariyerlere Çarptı, Taşıdığı İş Makineleri Uçurumdan Metrelerce Aşağı Uçtu

Körfez ilçesinde kasasında 2 iş makinesi taşıyan tır, bayır aşağı indiği esnada yavaşlayamayarak bariyerlere çarptı. İş makinelerinin metrelerce aşağı uçtuğu kazada 1 kişi ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Kaza, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dik yokuşlu yolda iniş halinde seyreden 34 LR 4574 kupa plakalı tır, balatalarının ısınması neticesinde yavaşlayamadı. E.Ç., idaresindeki tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu tır, yaklaşık 50 metre boyunca demirlere sürttü, kasasında taşıdığı iş makineleri ise uçurumdan metrelerce aşağı uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü E.Ç., itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunda olumsuzluk olmadığı tespit edilirken yolcu olarak tırda bulunan Necmettin K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sürücü E.Ç., ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







İHA