Yapımı Tamamlanan 112 ASHİ Bakanlığa Devredildi

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Sağlık Bakanlığına devrinin yapıldığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu (ASHİ) ziyaret etti. Tesisin 2 ay gibi bir süre içerisinde inşaatının tamamlanarak bakanlığa devrinin yapıldığı söyleyen Demirci, çevre düzenlemesinede başlayacaklarını belirtti.

Aynı Alanda 2 Proje



Çayırova’nın birçok eksiğini gideren yatırımlara imza atan ve sağlık alanında da bir dizi çalışmalar gerçekleştiren Belediye Başkanı Şevki Demirci, hizmete sundukları 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti. Burada tesis görevlileriyle bir süre sohbet

eden Demirci, yapının konumu bakımından merkezi bir alanda olduğunu ve acil durumlarda ambulansların buradan ilçenin her bir noktasına ivedilikle ulaşabileceğini söyledi.



Tam teşekküllü olarak yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan 112 ASHİ eski garajın bulunduğu bölgeye inşa edildi. Aynı alan içerisinde Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet noktasınında bulunduğunu belirten Demirci, yeteri kadar aktif ve görünümü bakımından kullanışlı olmayan belediye garajını yeni yapılan yere taşıdıktan hemen sonra bu alanda 2 projeyi tamamladıklarını söyledi.



112 ASHİ 2400 Metrekare Alana Sahip



Akse Mahallesi’nde 2400 metrekare alan üzerine 300 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen 112 ASHİ’nin tam teşekküllü olarak hizmet verdiğini belirten Demirci, merkez içerisinde ilaç deposu, personel odası, çalışma ve eğitim odası, tıbbi ve evsel atık bölümlerinin bulunduğunu söyledi. 2 ambulanslık kapalı alanın ve geniş bir bahçesinin yer aldığı merkezin çevre düzenlemesinide kısa bir süre sonra