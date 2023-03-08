Yardımeli Cafe ‘de herşey ‘’HAYIR’’ için

Türkiye Caferileri Vakfı’nın bünyesinde hizmet veren Yardımeli kurumumuz geçtiğimiz günlerde bir cafe için ilk adımları attı. Vakıf binasının yan tarafında hizmet veren Yardımeli birimi her ay 10’larca aileye gıda ve giyecek desteğinde bulunuyor. Ramazan ayında bu rakam 100’lere çıkıyor ve yalnızca Darıca’da yaşayan ihtiyaç sahipleri için değil Türkiye’nin her bir yerinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere ulaşılmaya çalışılıyor

Her geçen gün büyümek ve daha çok aileye ulaşabimek, derman olmak adına farklı projelere imza atmak için çalışan kurum yöneticileri yeni bir projeye daha imza attı. Yardımeli Cafe adıyla hizmete giren mini işletmede tüm ikramlar ev hanımlarının kendi el emeği. Ticari bir amaç gütmeyen sadece ve sadece gelirlerinin tamamı ihtiyaç sahibi aileler için harcanacak cafede çalışanlar da yine tamamen gönüllü ev hanımları.

Çevreden de oldukça destekl alarak, ara ara kermesler de düzenleyen ekibin hedefi önümüzdeki ramazan ayında her zaman kinden daha çok aileye ulaşmak. Hayırseverler ile ihtiyaçlı aileleleri buluşturmak adına çıktıkları bu yolda biz de iyilik dolu bu yüreklere teşekkür ederek bol satışlar diliyoruz