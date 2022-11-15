İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zihinsel engelli kadın ile 5 yakını koruma altına alındı

- Belediye ekipleri kullanılmayan çok fazla eşya bulunan evi temizledi

Zihinsel engelli kadın ile 5 yakını koruma altına alındı

15 Kasım 2022 Salı 23:05

 Gölcük ilçesinde, zihinsel engelli kadın ile 5 yakını koruma altına alındı.
Yeni Mahalle sakinleri, bir apartmanın 5. katında yaşayan aileden kimsenin dışarıya çıkmaması üzerine durumu Gölcük Kaymakamlığına bildirdi.
Harekete geçen ekipler, evde 23 yaşında zihinsel engelli kadın ile 2 yaşındaki çocuğu, annesi, 2 kardeşi ve anneannesinin yaşadığını belirledi.
80 yaşındaki anneannenin alzaymır hastası olduğu, zihinsel engelli kadının karanlık bir odada kaldığı tespit edildi.
İncelemenin ardından 6 kişi, Kocaeli Valiliği tarafından koruma altına alındı.
Gölcük Belediyesi ekipleri de kullanılmayan çok fazla eşya bulunan evi temizledi.
Öte yandan zihinsel engelli kadın ile yakınlarının yaklaşık 6 ay önce anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, ekiplerin evde inceleme yaptığını, evde bir yatalak ve bir zihinsel engelli kişinin bulunduğu söyledi.
Aile fertlerinin, çocuklara bakacak durumda olmadığının, öz bakımlarını da yapamadıklarının belirlendiğini aktaran Yavuz, aile fertlerinin koruma altına alındığını, ihtiyacı olanların rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü kaydetti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
ValiSeddar YavuzTahir BüyükanınGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık, Taksim'deki patlamada yaralanan Ciroğlu’nu ziyaret etti Başkan Bıyık, Taksim'deki patlamada yaralanan Ciroğlu’nu...
Çayırova madalyaya doymuyor! Çayırova madalyaya doymuyor!
Düğün salonundan altın çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Düğün salonundan altın çaldığı iddia edilen...
İnönü semt pazarı hizmete açıldı İnönü semt pazarı hizmete açıldı
BAŞKAN SEZER İZCİLERLE KAMPTA BULUŞTU BAŞKAN SEZER İZCİLERLE KAMPTA BULUŞTU
Darıcada bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi Darıcada bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Başkan Bıyık, Taksim'deki patlamada yaralanan...
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain bombalı saldırı...

Haberi Oku