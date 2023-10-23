8. TÜRK DÜNYASI BELGESEL YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİNDEN NOTLAR





Kuruluş çalışmasında büyük emeğim olan ve 8 yıldan beri içinde bulunduğum Türk Dünyası Gazeteciler federasyonun öncülüğünde düzenlenen uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül törenine katılmak için bulunduğum Ankara'dan yazıyorum. Kuruluş çalışmasında büyük emeğim olan ve 8 yıldan beri içinde bulunduğum Türk Dünyası Gazeteciler federasyonun öncülüğünde düzenlenen uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül törenine katılmak için bulunduğum Ankara'dan yazıyorum.

22 ve 23 Ekim 2023 tarihilerinde Ankara'da düzenlenen etkinlikle ilgili yazılarımı paylaşıyorum.



BELGESEL YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİNDE YAPTIĞIM KONUŞMA TRT'DE CANLI YAYINLANDI

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİNDE İPEKYOLU ÖDÜLÜ KAZANAN KIRGIZ YÖNETMENİN ÖDÜLÜNÜ ALIP KONUŞMA YAPTIM.

ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GÖSTERİMİ TRT AVAZ TARAFINDAN CANLI YAYINLANDI

BABA OĞUL ÖDÜL TÖRENİNDEYİZ

AN İTİBARİ İLE TRT AVAZ TARAFINDAN CANLI YAYINLANAN TÜRK DÜNYASI BELGESEL FESTİVALİ'NE BABA OĞUL KATILIP ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GÖSTERİMİNİ TAKİP EDİYORUZ

TDGF GENEL BAŞKANI İLE CANLI YAYIN

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FESTİVALİ TRT AVAZ'DA CANLI YAYINLANDI



Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gala ve ödül töreni ile ilgili TDGF genel Başkanı Menderes Demir

canlı yayınında bilgi veriyor.



TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GÖSTERİMİ ANKARA'DA

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE DÜZENLEME KURULU ÜYESİ GÖREVİNİ YÜRÜTYÜĞÜM TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TARAFINDAN BU YIL 8. Sİ DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI 8. BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GÖSTERİMLERİNE KATILMAK ÜZERE HIZLI TRENLE ANKARA YOLUNDAYIZ.

TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR'İN FESTİVALLE İLGİLİ DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI HABERİ.

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİNDEN ANKARA'DAN NOTLAR

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE DÜZENLEME KURULU ÜYESİ GÖREVİNİ YÜRÜTTÜĞÜM TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TARAFINDAN BU YIL 8. Sİ DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI 8. BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ VE GALA GÖSTERİMLERİNE KATILMAK ÜZERE HIZLI TRENLE ANKARA YOLUNDAYIZ.

TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR'İN FESTİVALLE İLGİLİ DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI HABERİ.

TÜRK DÜNYASININ KALBİ ANKARADA ATIYOR TDGF TARAFINDAN DÜZENLENEN 8. BELGESEL FİLM FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ankara'da düzenlenecek 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin gala ve ödül töreni ile Film Gösterileri programının basın bilgilendirme toplantısı, bugün Ankara Kent Konseyi'nde çok sayıda ismin katılımıyla yapıldı.







Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde yapılan festivalin basın bilgilendirme toplantısına, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkanı- Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, Başkent Üniversitesi GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, Ankara Bilim Üniversitesi Film Yönetimi ve Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Eda Arısoy, Eğitimci-Yazar Murat Anar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

23 ÜLKEDEN TOPLAM 327 BAŞVURU

Toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Festival Tertip Komitesi (TDBFF) Başkanı Menderes Demir, şu ifadelere yer verdi: “8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 23 ülkeden toplam 372 başvurudan, şartnameye uyan 151 belgesel film yarışmaya kabul edilerek ön jüriye teslim edildi. Ön Jüri Başkanı Ferda Gürcan’ın başkanlığındaki ön jüri uzun belgesel, kısa belgesel ve öğrenci belgeselde finalist filmlerini belirlendi. Uzun belgesel filmler Enis Rıza Sakızlı, kısa belgesel filmler Sibel Göloğlu ve öğrenci belgesel filmler Lokman Zor başkanlıklarında oluşan jürilerce değerlendirilip ödül alan filmler belirleniyor.”

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

TDBFF Başkanı Mustafa Demir, Festivalin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremdeki şehitlere ithaf edildiğini belirterek, Türk dünyası 8. Belgesel Film Festivali Ödülleri 22 Ekim 2023 tarihinde pazar günü TRT Arı Stüdyolarında TRT Avaz’ın canlı yayınlayacağı ödül töreni ve gala gecesinde sahiplerini bulacaktı bilgisini aktardı.

İlk ziyaretin 25-28 Ekim'de Azerbaycan’da başlayacağını söyleyen Demir, sırasıyla Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri’nde yapılacağını belirtti.

Başkan Demir, sözlerini “Başta üniversiteler olma üzere tüm devlet kurumlarımızın katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim.” ifadeleri ile tamamladı.

VAKIF ŞEHRİ ANKARA BELGESELİ TADINDA SELAMLAR

BİZ GÜZEL BİR SONBAHAR SABAHI ANKARAYA DOĞRU HIZLI TRENLE YOL ALIRKEN SİZLERİ YENİ ÇEKTİĞİMİZ VAKIF ŞEHRİ ANKARA BELGESELİ TADINDA SELAMLIYORUM.

