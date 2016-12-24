Bahadıroğlu ‘Akif’ İçin Geliyor!

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 80. yıl dönümü münasebetiyle TÜGVA Gebze Şubesi ve Gebze Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan söyleşide Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Akif’in hayatını, bilinmeyen yönlerini Gebzeliler ile paylaşacak. Saat 14:00’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür salonunda gerçekleşecek olan programa tüm Gebzeliler davetli.