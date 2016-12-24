KÜLTÜR VE SANAT:
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Bahadıroğlu ‘Akif’ İçin Geliyor!

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 26 Aralık Pazartesi günü Yavuz Bahadıroğlu “Mehmet Akif’i Anma” konulu söyleşi ile Gebzeliler ile bir araya gelecek.

Bahadıroğlu ‘Akif' İçin Geliyor!

24 Aralık 2016 Cumartesi 11:05

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 80. yıl dönümü münasebetiyle TÜGVA Gebze Şubesi ve Gebze Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan söyleşide Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Akif’in hayatını, bilinmeyen yönlerini Gebzeliler ile paylaşacak. Saat 14:00’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür salonunda gerçekleşecek olan programa tüm Gebzeliler davetli.

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