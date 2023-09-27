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KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu Kitap Türk Mitolojisinden Esinlendi, Yapay Zeka Kullanıldı

Türk mitolojisinden esinlenerek kaleme alınan 'Suzan Orto'nun yazarı Sibel Uslu 10. Uluslararası Edebiyat Günleri’ne konuk oldu.

Bu Kitap Türk Mitolojisinden Esinlendi, Yapay Zeka Kullanıldı

27 Eylül 2023 Çarşamba 15:02

  Sibel Kırcadere Uslu'nun heyecan verici macerayı akıcı ve sade  bir dille kaleme aldığı 'Kehanetteki Çocuk – Suzan Orto', 10. Uluslararası Edebiyat Günleri’nin konuğu oldu. İllüstrasyon çalışması yapay zekâ tarafından yapılan ve  bu özelliği bir ilke imza atan “Kehanetteki Çocuk- Suzan Orto”, Türk mitolojisini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Okuyucuları için kitaplarını imzalayan Uslu, kitabının yakın dönemde yurtdışında da satışa çıkacağını açıkladı. Her satırında ve sayfasında farklı bir gizemin saklı olduğunu ifade eden Sibel Kırcadere Uslu, "Tüm görselleri yapay zekâ tarafından çizilen ilk kitap özelliği taşıyor. Cesur bir kız çocuğunun fantastik dünyada geçen ilginç hikayesini, sade akıcı ve masalsı bir dille anlatmaya çalıştım. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor. Sadece çocukların değil, her yaştan okura hitap eden kitabımla, Türk kültür ve mitolojisini tanıtmayı hedefliyorum” dedi. 


İHA
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