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Bu şölen kaçmaz

Gebze Center’ın geleneksel kitap günleri başladı.

Bu şölen kaçmaz

19 Ocak 2017 Perşembe 15:04

Her sene olduğu gibi yine birbirinden önemli yazarlar ve yüzlerce kitap Gebze Center’ın Kitap Günleri yine kitapseverlerin uğrak noktası olmaya hazırlanırken seçkin yazarlar kentimizde olacak.

KİTAPSEVELER BURADA OLACAK

Gebze Center Kitap Günleri başladı. Seçkin yazarların ve yüzlerce yazarın konuk olduğu Gebze Center Kitap Günleri, Gebzeli kitapseverlerin akınına uğrayacak. Cumartesi günü yazar günlerinin start alacağı Gebze Center Kitap Günleri, edebiyatseverleri bekliyor. Yağmur Yılmazlar, Büşra Doğan Yıldız, Işılsu Gültekin, Betül Güçlü, Zeynep Değirmenci, Nehir Erdem, Ayşegül Çiçekoğlu, Özlem Çorapçı ve Ezgin Kılıç gibi yazarlar kitaplarını imzalayacak.

29 Ocak tarihine kadar sürecek Gebze Center kitap günlerinde imza günleri indirimli kitaplar ve söyleşiler Gebzelilerin karşısında olacak. Gebze Center’ın geleneksel kitap günleri başladı. Her sene olduğu gibi yine birbirinden önemli yazarlar ve yüzlerce kitap Gebze Center’ın Kitap Günleri yine kitapseverlerin uğrak noktası olmaya hazırlanırken seçkin yazarlar kentimizde olacak. Gebze Center Kitap Günlerini kaçırmayın.

Refik Sıla GÜVENÇ

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