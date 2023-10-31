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Çayırova 4. Kitap Günleri İçin Geri Sayım

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘4. Kitap Günleri’ kapılarını okurlara açmaya hazırlanıyor. Onlarca yayınevi, on binlerce kitap ve seçkin yazarların konuk olacağı 4. Çayırova Kitap Günleri 3-12 Kasım arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Çayırova 4. Kitap Günleri İçin Geri Sayım

31 Ekim 2023 Salı 13:37


Çayırova Belediyesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Çayırova’da bir gelenek haline gelen ‘Kitap Günleri’nin dördüncüsü 3-12 Kasım tarihleri arasında kapılarını kitapseverler için açacak. Onlarca yayınevi, on binlerce kitap ve geniş kitleler tarafından tanınan ve takip edilen seçkin yazarlarla birlikte, yerel yazarların da Çayırovalı kitapseverlerle buluşacağı ‘Çayırova 4. Kitap Günleri’ daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Çayırova 4. Kitap Günleri 3-12 Kasım tarihleri arasında saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebilecek. Çayırova 4. Kitap Günleri 3 Kasım Cuma günü kapılarını açacak.

 

İLK GÜN KONUĞU İLBER ORTAYLI VE ŞERMİN YAŞAR

Çayırova 4. Kitap Günleri’ne ilginin yoğun olması beklenirken, kitap günlerinin ilk konukları 3 Kasım Cuma günü saat 15.00’da İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar olacak. Bekir Develi, Nurullah Genç, Beyhan Budak, İsmail Kılıçarslan, Said Ercan, Ahmet Şerif İzgören, Dijital Baba Orhan Toker, Gri Koç Gökhan Müftüoğlu, Youtuber Sertaç Abi, Saniye Bencik Kangal, Serkan Karaismailoğlu, Hatice Kübra Tongar, Kemal Sayar, Bahadır Yenişehirlioğlu ve onlarca yerel yazar, okurlarıyla hem söyleşi gerçekleştirecek, hem de imza günler düzenleyecek. 

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