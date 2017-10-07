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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çok Sesli Çocuk Korosu Kayıtları başladı.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çoksesli Çocuk Korosuna Seçme Sınavı ile koro üyesi alınacak.

Çok Sesli Çocuk Korosu Kayıtları başladı.

07 Ekim 2017 Cumartesi 12:12

 
  20 Ekim Cuma günü son bulacak kayıtlar için 3, 4 ve 5’nci sınıflarda ön elemeler yapılacak.Okullarında müzik ve sınıf öğretmenleri tarafından 02- 20 Ekim 2017 tarihleri arasında 3,4 ve 5’nci sınıflarda ön elemeler yapılacağını ifade eden Doğancı konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Okullar tarafından listeler 24 Ekim tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilecek. Okullarındaki ön elemelerde başarılı olan öğrenciler için 28 Ekim Cumartesi Sabancı Kültür Merkezi’nde sınav yapılacak. Okul Müdürlüklerince başarılı olan öğrenciler 24 Ekim Salı günü saat 17.00’ye kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gönderilecek.Koro seçmelerine katılmak isteyen öğrencilerden ve veli izin dilekçesi istenecektir.  Konuyla ilgili bilgi almak isteyen veliler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 0262 324 54 64 (138 A. Sarı) telefonunu arayabilirler.

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