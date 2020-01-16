banner481
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da Aşıklar Şöleni

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Aşıklar Şöleni’nde aşıklar Darıcalılarla buluşacak.

Darıca'da Aşıklar Şöleni

16 Ocak 2020 Perşembe 10:24

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Aşıklar Şöleni, 17 Ocak Cuma günü saat 19.45’te gerçekleşecek. Dr. Hikmet Çığlık’ın konuşmacı olacağı etkinlikte Aşık Maksut Feryadi, Aşık Nuri Çırağı, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Nejdet Kuyucu, Aşık Muhsin Özkılıç ve Şair İlhan Kınalı gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Darıcalılar için seslendirecek. Aşıklar, etkinlikte ayrıca aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak birbirleriyle atışacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kültür sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek Aşıklar Şöleni’nde Darıcalıları davet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaAşıklar şöleni
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Müzede Kocaeli tarihine yolculuk Müzede Kocaeli tarihine yolculuk
Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma... Müzede Selfie Günü’ne özel yarışma...
‘Kardelen Şehitleri’ tiyatrosu duygulandırdı ‘Kardelen Şehitleri’ tiyatrosu duygulandırdı
Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi Mustafa Özçelik'ten Sanat ve Edebiyat söyleşisi
Aşıklar Çayırova’da atıştı Aşıklar Çayırova’da atıştı
Göl'e 4 ödül Göl'e 4 ödül
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Müzede Kocaeli tarihine yolculuk
Kocaeli Müzesi Konferansları kapsamında 15 günde bir düzenlenen etkinler, 2020 yılında da tüm hızıyla...

Haberi Oku