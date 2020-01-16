Darıca’da Aşıklar Şöleni

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Aşıklar Şöleni, 17 Ocak Cuma günü saat 19.45’te gerçekleşecek. Dr. Hikmet Çığlık’ın konuşmacı olacağı etkinlikte Aşık Maksut Feryadi, Aşık Nuri Çırağı, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Nejdet Kuyucu, Aşık Muhsin Özkılıç ve Şair İlhan Kınalı gibi tanınmış sanatçılar eserlerini Darıcalılar için seslendirecek. Aşıklar, etkinlikte ayrıca aşıklık geleneği olan atışma kültürünü de yansıtarak birbirleriyle atışacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kültür sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek Aşıklar Şöleni’nde Darıcalıları davet etti.