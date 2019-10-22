Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Sürüyor

Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, “Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim” isimli söyleşi ile devam ediyor.

Çocuklar üzerine bir çok kitap yazan Hatice Kübra Tongar, “Çocuklarımızla İtişmeyelim, İletişelim” konulu bir söyleşi ile Darıcalılarla buluşacak. Annelerin çocuklarla nasıl iletişim kuracağını anlatacak olan olan Tongar, 0-18 yaş arası çocukların sıklıkla kurduğu kriz cümlelerine doğru iletişim teknikleriyle çözüm önerileri sunacak.