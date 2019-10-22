Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 19:30’da başlayacak olan söyleşiye davet ederken, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi
Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Sürüyor
Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, “Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim” isimli söyleşi ile devam ediyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 19:30’da başlayacak olan söyleşiye davet ederken, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi