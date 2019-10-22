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KÜLTÜR VE SANAT:
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Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Sürüyor

Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, “Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim” isimli söyleşi ile devam ediyor.

Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Sürüyor

22 Ekim 2019 Salı 16:30

 Çocuklar üzerine bir çok kitap yazan Hatice Kübra Tongar, “Çocuklarımızla İtişmeyelim, İletişelim” konulu bir söyleşi ile Darıcalılarla buluşacak. Annelerin çocuklarla nasıl iletişim kuracağını anlatacak olan olan Tongar, 0-18 yaş arası çocukların sıklıkla kurduğu kriz cümlelerine doğru iletişim teknikleriyle çözüm önerileri sunacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 19:30’da başlayacak olan söyleşiye davet ederken, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi
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Darıcada Kültür Sanat Etkinlikleri Sürüyor
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