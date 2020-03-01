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KÜLTÜR VE SANAT:
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Darıcalılardan Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 8 Mart’a kadar ziyarete açık olacak olan Kitap Fuarı ziyaretçilerden tam not aldı.

Darıcalılardan Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

01 Mart 2020 Pazar 18:54

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen 1.Darıca Kitap Fuarı, kapılarını açtığı günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sadece Darıcalıların değil bölgede yaşayan vatandaşların da katılım gösterdiği Kitap Fuarı, ziyaretçiler tarafından tam not aldı. 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer aldığı Darıca Kitap Fuarı, kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatıyor.

KİTAPSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

Cuma günü kapılarını açan Kitap Fuarı, hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını aldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi yanında yaklaşık bin metrekare alanda gerçekleşen Kitap Fuarı, 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapıyor. Kitapseverleri buluşturan Darıca Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ediliyor. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak olan Darıca Kitap Fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapacak.

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