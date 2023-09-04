Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (04 - 10 Eylül)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 04 - 10 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 04-10 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
04 Eylül Pazartesi günü - İsviçre
05 Eylül Salı günü - Tunanın Kaynağı Almanya
06 Eylül Çarşamba günü - Kültür Tarihimizde Fas
07 Eylül Perşembe günü - Habeşistan
08 Eylül Cuma günü - Somali 1
09 Eylül Cumartesi günü - Somali 2
10 Eylül Pazar günü - Somali 3