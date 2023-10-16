Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (16-22 Ekim)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 16-22 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 16-22 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
16 Ekim Pazartesi günü - Ürdün
17 Ekim Salı günü - Ordu
18 Ekim Çarşamba günü - Giresun
19 Ekim Perşembe günü - Kültürümüzde Yayla
20 Ekim Cuma günü - Bolu 1
21 Ekim Cumartesi günü - Bolu 2
22 Ekim Pazar günü - Antalya