KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (16-22 Ekim)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 16-22 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (16-22 Ekim)

16 Ekim 2023 Pazartesi 11:47

 Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 16-22 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

16 Ekim Pazartesi günü - Ürdün

17 Ekim Salı günü - Ordu

18 Ekim Çarşamba günü - Giresun

19 Ekim Perşembe günü - Kültürümüzde Yayla

20 Ekim Cuma günü - Bolu 1

21 Ekim Cumartesi günü - Bolu 2

22 Ekim Pazar günü - Antalya
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