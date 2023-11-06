Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (6-12 Kasım)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 6-12 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 6-12 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
06 Kasım Pazartesi günü - Afganistan (yeni) 2
07 Kasım Salı günü - İpek Yolu Şehirleri 1
08 Kasım Çarşamba günü - İpek Yolu Şehirleri 2
09 Kasım Perşembe günü - Afganistan'dan Horasan'a
10 Kasım Cuma günü - Çin 1
11 Kasım Cumartesi günü - Çin 2
12 Kasım Pazar günü - Doğu Türkistan