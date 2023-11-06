KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (6-12 Kasım)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 6-12 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (6-12 Kasım)

06 Kasım 2023 Pazartesi 09:58

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 6-12 Kasım haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

06 Kasım Pazartesi günü - Afganistan (yeni) 2

07 Kasım Salı günü - İpek Yolu Şehirleri 1

08 Kasım Çarşamba günü - İpek Yolu Şehirleri 2

09 Kasım Perşembe günü - Afganistan'dan Horasan'a

10 Kasım Cuma günü - Çin 1

11 Kasım Cumartesi günü - Çin 2

12 Kasım Pazar günü - Doğu Türkistan
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