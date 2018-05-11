Dünyayı titiz kadınlar kirletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı, ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’yı okurlarla buluşturdu. Dünyayı titiz kadınların kirlettiğini söyleyen Şamcı, temizlik malzemelerinin bağımlılık yaptığını ifade etti.Şamcı, özellikle anneleri uyararak, “Anneler bu kimyasallarla yaptığınız temizlikler bebeklerinizi öldürüyor. Bırakın yapmayın o temizliği, bebeğiniz öleceğine, pis olun” dedi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yahya Kaptan Salonunda gerçekleşen söyleşiye özellikle kadınlar ilgi gösterdi. Şamcı söyleşisinde temizlik maddelerinin zararları ve doğru bilinen yanlışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

10 MİLYON ÇAMAŞIR SUYU BAĞIMLISI VAR

Şamcı, söyleşinde çamaşır suyunun zararlarını gözler önüne serdi. ‘’Türkiye’de 10 milyon çamaşır suyu bağımlısı var” diyen Erkan Şamcı, “Ülkede 10 milyonuyuşturucu bağımlısı olsa kıyametler kopar. Temizlik yaparken kullanılan bu maddeler herkesi etkiliyor. Bununla sınırlı kalmıyor, bunlar arıtma tesislerine gidiyor. Tesisler de artık bunları arıtmıyor” dedi.

CAMLAR TEMİZ OLSUN AMA BEN ÖLEYİM

Şamcı yaşamamız için gereken bakterilerin de çamaşır sularınca tehlikeye sokulduğunu kaydetti. Kimyasallarla temizlik yapıldığında insan vücudunun aslında zehirlendiğine dikkat çeken Şamcı, “Bu maddelerin üzerinde ‘insan sağlığı için zararlı’ yazmıyor. Camları sildiğimiz maddelerin içinde amonyak var. Amonyak akciğerleri parçalar. Çamaşır sularına bardaklarınızı koyuyorsunuz o gazlar ikinci dünya savaşında insanları öldürdü. Ama önemli olan camlar, bardaklar temiz olsun biz ölelim diyoruz” diyerek tehlikenin boyutlarını gösterdi.

“ANNELER YAPMAYIN O TEMİZLİĞİ”

Söyleşiye katılanlara, “Annelerinizin döneminde bu kadar kimyasal var mıydı?” diye soran Şamcı, “Başımıza ne geldiyse reklamlarla bize dayatılanlar yüzünden geldi. Antibakteriyal sabunlar dünyada yasaklanmıştır. Çünkü kanserojendir. O bakteriler aslında sizi korur. Siz ölürsünüz ama evet bakteri kalmaz. Fikrimizle nasıl dalga geçildiğini özellikle anneler anlamalı. Anneler o temizliği yapmayın, bebeğiniz öleceğine bırakın pis olun. Aile içinde kanser vakası olunca temizlik mi yapmış oluyorsunuz” dedi.

ODA VE ARABA KOKULARINDAN KURTULUN

Şamcı oda ve araba kokularının içinde sentetik maddelerin olduğunu anlattı. Bu ürünlerin arkasında “solumayın” yazdığına dikkat çeken Şamcı, “Arabanıza evinize aldığınız o kokulardan hemen kurtulun. Sivrisinek ilacı ilaç değildir. Bunlar zehirdir” dedi.

KİMYASALLARIN YERİNE DOĞAL MADDELERİ SEÇİN

Şamcı söyleşinde, kimyasalların yerine kullanılması gereken doğal maddeleri sıraladı. Arap sabunu ve kalıp sabunun önemine değinen Şancı, “7 bin senedir kalıp sabundan daha hijyen bir temizlik maddesi yok. Karbonat ve sirkenin temizliğini keşfedin, köpüren diş macunlarından çocuklarınızı ve kendinizi uzak tutun. Doğal yaşamı belirleyenler misvak kullanıyor. Ağzımızın içindeki bakterileri bu macunlar öldürüyor. Tükürük bozulursa, vücudun koruyucu sistemi bozulur. Kullandığınız deodorantların içinde alüminyum var. Bu da meme kanseri ve alzaimer hastalığının davetçisidir. Bunun yerine Hindistan cevizi, mısır nişastası ve karbonatı karıştırıp kendi doğal deodorantınızı yapın”dedi. Şamcı ilgiyle izlenen söyleşinin ardından izleyenlerden gelen soruları yanıtladı ve okurları için kitaplarını imzaladı.