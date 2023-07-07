Fındık ve Vatan Savunmasındaki Yeri

Fındık deyip geçmeyelim! Bu mucizevi meyve, Çin’den Orta Asya’ya, Anadolu’nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada karşımıza çıkar. Hatta tarihi belgelerden ulaştığımız bilgilere göre, günümüzden 2300 yıl önce Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği bilinmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Elbette burada fındığın önemini saymaya kalkarsak bitiremeyiz ama bizim için fındığın bunların da ötesinde bir önemi var!





Gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, “Vatan yahut Fındık” isimli belgeselinde bize fındığın köklü geçmişini, özelliklerini ve tarihini anlatmakla yetinmiyor. Bununla birlikte fındığın vatan savunmasındaki yerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. 1916-1918 yılları arasında 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa’nın açlıkla karşı karşıya gelen Türk ordusu için Karadeniz’den topladığı 10 milyon 90 bin kilogram fındığın hikâyesi, canlandırma sahneleri ile belgeselde kendine yer bulurken konunun uzmanı tarihçiler de bize meselenin ayrıntılarını aktarıyor. Tarihin tozlu raflarında kalan bu bilgiler, belki de ilk kez bu belgesel vasıtasıyla gün yüzüne çıkıyor. Size de bu belgesel eşliğinde, kökleri milattan öncesine uzanan fındığın tarihinde doyurucu bir yolculuğa çıkmak kalıyor! (UĞUR TATAR)



