KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de 15 Temmuz programı

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gebze'de 15 Temmuz programı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39

Gebze Adliyesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen programa, Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık İlgar, hakimler, savcılar, adliye personeli ve 300 hükümlü katıldı.

Başsavcı İlgar, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da tek vücut olup ihanet örgütüne karşı koyduğunu söyledi.

Milletin canını siper edip, vatanını böldürmediğini dile getiren İlgar, "Milletimiz ihtiyaç duyduğu zaman dünyanın en güçlü silahlarına karşı koyabildiğini gösterdi. Allah o gece meydana çıkarak mücadele eden bütün insanlarımızdan, halkımızı sokağa davet eden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu. İlgar, bugün 15 Temmuz'u anarken aynı zamanda anlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin nereden geldiğini ve nereye gittiğini gençlerimize anlatmamız lazım. Biz aklımızı kimseye kiraya vermeyeceğiz. Gençlerimize dinini, imanını, vatan sevgisini iyi öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Gebze Müftüsü Orhan Örnek'in Kura-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, şehitler için dua okunması ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze15 TemmuzAnmaProgram
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi
KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler
Bu hafta 8 film vizyona girecek Bu hafta 8 film vizyona girecek
Trabzonlu Gençler piknikte buluştu Trabzonlu Gençler piknikte buluştu
Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı
Halk için kültür sanata devam Halk için kültür sanata devam
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi
TÜİK’in 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri’ verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli olurken...

Haberi Oku