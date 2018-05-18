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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gebze’de Çekilen İlk Klip Ramazan Zor’dan

Afrin kahramanlarına bestelediği “Afrin Kartalı“ adlı eseri ile milyonların duygularına tercüman olan Türk Müziği Sanatçısı Ramazan ZOR, bu kez de Peygamber efendimize (S.A.V.) yaptığı besteyle ruhlara ramazan şerbeti sunuyor.

Gebze'de Çekilen İlk Klip Ramazan Zor'dan

18 Mayıs 2018 Cuma 09:33

Afrin kahramanlarına bestelediği “Afrin Kartalı“ adlı eseri ile milyonların duygularına tercüman olan Türk Müziği Sanatçısı Ramazan ZOR, bu kez de Peygamber efendimize (S.A.V.) yaptığı besteyle ruhlara ramazan şerbeti sunuyor.

 

Gebze’nin tarihi ve kültürel güzellikleriyle sunulan, sözleri Ali Ulvi KURUCU’ya ait olan “EFENDİM” adlı esere ait klip kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

 

Eseri, uzun yıllar üzerinde emeği bulunan ve geçtiğimiz günlerde rahmetli olan Rafet MENEKŞE Hoca’ya ithaf ettiğini ifade eden Ramazan ZOR, Esere ait klibin oluşmasında katkısı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan KÖŞKER’e, Yönetmen Ersin ÇETİN’e, Hattat Hüseyin KUZU’ya, aranjör ve düzenlemede bulunan Erhan BOZ’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

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