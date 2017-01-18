HAYDİ ÇOCUKLAR DARICA'YA!

Düzenlenen programlarla bölgemizde adından sıkça söz ettiren Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, ilçede yaşayan her kesim ve yaştan vatandaş için ayrı ayrı programlar düzenliyor. Yeni yılın ilk ayı için dolu dolu program listesi hazırlayan Kültür Merkezi’nde bu hafta sonu çocuklar için özel programlar yer alacak.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR!

İlk olarak 20 Ocak Cuma günü Pedagog – Yazar Ali Çankırılı’nın Aile içi Eğitim ve çocuk gelişimi ile ilgili vereceği seminerle başlayacak olan hafta sonu programları kapsamında, Cumartesi günü Saat: 12.00 ve 14.00’de iki seans olmak üzere Diş Devri isimli çocuk tiyatrosu yer alacak. 22 Ocak Pazar günü ise çocukların çok sevdiği Köstebekgiller 2 isimli çocuk sineması yine iki seans şeklinde Darıcalı çocuklarla buluşacak. Programlara Darıcalıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.





Samet KAHRAMAN