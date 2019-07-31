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İHH Kocaeli’den Yetim Sünnet Şenliği

İHH Kocaeli İnsan Yardım Derneği, yetim çocuklara yönelik olarak düzenlediği faaliyetler kapsamında 6 yetim çocuğu sünnet ettirdi.

İHH Kocaeli'den Yetim Sünnet Şenliği

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:46

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye’de ve dünyada savaşlardan, doğal afetlerden ve yoksulluktan dolayı yetim kalan çocukların sıkıntılarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, 6 yetimi sünnet ettirdi

İHH Kocaeli’nin himayelerinde 6 yetim, önce anneleri ile birlikte evlerinden alınarak ilgili hastanelere götürüldü. Buralarda; muayene, tetkik ve tahlillerin ardından sünnet ettirilen çocuklara, daha sonrasında ‘’Sünnet Şenliği’’ adıyla bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda dernek binasında biraraya gelen araçlar ile şehir turuna çıkarak etkinliğin yapıldığı salona kadar sünnet konvoyu tertip edildi.Konvoyun akabinde Ayışığı salonunda bir araya gelen katılımcılar,Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran takımının ve İzmit İmam Hatip Lisesi grubunun sahne gösterilerini ve Hacivat-Karagöz oyununu izledi.

Sünnet organizayonuyla  ilgili  İHH Kocaeli Yetim birimi sorumlusu Hüseyin Kanca; "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 53 farklı ülke ve bölgede 90 bin yetim çocuğa hamilik yapıyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kocaeli’de de yaklaşık 420 yetim çocuğa düzenli yardım çalışması yapıyoruz. Hamisi olduğumuz çocuklardan sünnetsiz olan 6 çocuğu belirledik ve organizasyonumuzu yaptık.  Bu anlamlı organizasyona destek sağlayan ,maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen gönüllü ve bağışçılarımıza teşekkür ederiz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

 

 

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SünnetYetim çocukKocaeliİH
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