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İLKÇEV, Ali Toltar 'ı Ziyaret Etti

Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği ( İLKÇEV ) Üyeleri, Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret ettiler.

İLKÇEV, Ali Toltar 'ı Ziyaret Etti

19 Ocak 2017 Perşembe 15:23

Son derece samimi geçen görüşmede İLKÇEV yetkilileri, Bu sene 5. düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 5.Bilgi ve Kültür Yarışmasının konusunun, Kur'an-ı Kerim Meali olduğunu belirterek, yarışmayla ilgili Başkan Toltar'a bilgi verdiler. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da İLKÇEV' in faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti. Bu sene yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten Toltar, yarışmaya olan ilgisini ve desteğini göstermiş oldu. İLKÇEV üyeleri Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a bu anlamlı desteklerinden ötürü teşekkür etti. 


Selvi GEÇAL

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